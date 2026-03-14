Beşiktaş farklı

Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Afimico Pululu, teklifler aldığını söyledi. Pululu, bu takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğunu ve siyah-beyazlıların bu teklifini farklı şekilde ele aldığını söyledi. Ocak ayında bu transferin gerçekleşmediğini belirten golcü oyuncu, yeni sezonda ise sürpriz olabileceğini vurguladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
