Ziraat Türkiye Kupası
Bilet fiyatları 2 bin 800 TL

Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçıyla ilgili bilet bilgilendirmesi yaptı. Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletler dün satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, "Bilet fiyatı 2 bin 800 TL'dir. Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Bilet fiyatları 2 bin 800 TL
Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçıyla ilgili bilet bilgilendirmesi yaptı. Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletler dün satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, "Bilet fiyatı 2 bin 800 TL'dir. Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler" ifadeleri kullanıldı.
