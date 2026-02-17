CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş El Bilal Toure aşkı

El Bilal Toure aşkı

Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Başakşehir maçının 34'üncü dakikasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir" denildi. Malili forvetin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
El Bilal Toure aşkı
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Başakşehir maçının 34'üncü dakikasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir" denildi. Malili forvetin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Asensio eski hocasını pişman etti!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27