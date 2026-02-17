El Bilal Toure aşkı

Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Başakşehir maçının 34'üncü dakikasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir" denildi. Malili forvetin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
