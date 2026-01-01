CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rafa'yla Viking takası

Rafa'yla Viking takası

Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'dan Andreas Schjelderup'a yöneldi.
Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; ocakta kırmızı- beyazlılardan ayrılmaya en yakın futbolculardan olan Norveçli sol kanat oyuncusu için, siyah-beyazlıların devreye girdiği belirtildi. 21 yaşındaki hücumcuya, İtalyan devi Roma'nın da talip olduğu ancak Beşiktaş'ın Schjelderup'a karşılık, Benfica'nın istediği Rafa Silva'yı takas olarak teklif ettiği vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Rafa'yla Viking takası

Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'dan Andreas Schjelderup'a yöneldi.

Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; ocakta kırmızı- beyazlılardan ayrılmaya en yakın futbolculardan olan Norveçli sol kanat oyuncusu için, siyah-beyazlıların devreye girdiği belirtildi. 21 yaşındaki hücumcuya, İtalyan devi Roma'nın da talip olduğu ancak Beşiktaş'ın Schjelderup'a karşılık, Benfica'nın istediği Rafa Silva'yı takas olarak teklif ettiği vurgulandı.

FORVET VE ORTA SAHADA DA OYNUYOR

Andreas Schjelderup, bu sezon Lizbon temsilcisinde forma giydiği 24 karşılaşmada, 3 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Norveçli milli sol açık, 2023 yılında Nordsjaelland takımından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Schjelderup, sol kanadın yanı sıra forvet ve orta saha sol mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Norveç Milli Takımı'nda da 8 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 asistle oynadı.

71

SCHJELDERUP profesyonel kariyeri boyunca 174 resmi maçta boy gösterdi. Bu periyotta 43 gol atıp, 28 de asist üreterek toplamda 71 gole direkt etki etti. Norveç milli takımıyla da 8 maça çıkan genç sol kanat gol veya asist katkısı sağlayamadı.

