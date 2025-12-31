Adalı'dan anlamlı ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen yeni yıl törenine katıldı. Organizasyonda Başkan Serdal Adalı'ya siyah-beyazlı camianın genel sekreteri Uğur Fora da eşlik etti. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Adalı, "Kendinize inandığınız, 'Gelecek benim ve ben yaparım' dediğiniz bir yıl olsun. Şunu da bilmenizi isterim ki; her ne kadar buraya çok sık gelemiyor olsam da yüreğim her zaman sizlerle" dedi.
