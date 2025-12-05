CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rafa Silva geri döndü

Rafa Silva geri döndü

Mutlu olmadığını belirterek Beşiktaş'tan ayrılma isteğini yönetime bildiren Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinden sonra yaklaşık 1 süreyle takım ile birlikte çalışmamıştı. Belindeki ağrı nedeniyle bir süre bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki yıldızla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Rafa'nın uzun aradan sonra dün takımla birlikte idmana çıkması, siyah-beyazlı camiada sevinç yarattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Rafa Silva geri döndü

Mutlu olmadığını belirterek Beşiktaş'tan ayrılma isteğini yönetime bildiren Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinden sonra yaklaşık 1 süreyle takım ile birlikte çalışmamıştı. Belindeki ağrı nedeniyle bir süre bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki yıldızla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Rafa'nın uzun aradan sonra dün takımla birlikte idmana çıkması, siyah-beyazlı camiada sevinç yarattı.

TEKNİK HEYET TAKİPTE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada Rafa Silva için "Canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli yıldızın fiziksel ve mental açıdan hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Buna göre Gaziantep FK maçının kadrosunda olup olmayacağına Sergen Yalçın karar verecek.

SOSYAL MEDYADA COŞKU

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların kalbinde taht kuran Rafa Silva'nın takımla antrenmanlara başlaması siyah-beyazlı futbolseverleri adeta coşturdu. Kulübün Portekizli yıldızın idmandaki fotoğrafını paylaşması sonrası taraftarların sosyal medyadaki yorumları dikkat çekti. "Rafa seni çok özledik", "Mekanın sahibi geri geldi" şeklindeki paylaşımlar yapıldı.

