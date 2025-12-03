BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva bilmecesinde kritik gün! Kararını yönetime…

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasını Fatih Karagümrük galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Siyah-beyazlılarda gözler ise son dönemin en çok konuşulan ismi Rafa Silva'ya çevrilmiş durumda.

Hürriyet'in haberine göre Portekizli yıldız, bugün menajeriyle yapacağı kritik görüşmenin ardından Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'ya geleceğiyle ilgili kesin kararını iletecek. Bir süredir takımdan uzak olan Silva'nın ayrılığa mı yoksa devam etmeye mi yöneleceği merakla bekleniyor.

Rafa Silva, siyah-beyazlılarda son olarak Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giymiş, ardından oynanan üç maçta ise görev almamıştı. Bu sezon Beşiktaş ile 16 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Benfica'dan 2024 yılında transfer edilen tecrübeli futbolcunun kulüple 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı basın toplantısında Rafa Silva hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Yalçın, "Bireysel antrenman yapıyor. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin." sözleriyle oyuncunun durumunu özetlemişti.