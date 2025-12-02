CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa yoksa Jota var!

Rafa yoksa Jota var!

Beşiktaş formasıyla toplam 220 dakika süre alan Jota Silva 3 kez ağları havalandırmayı başardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Rafa yoksa Jota var!

Uzun zamandır Rafa Silva problemi ile uğraşan Beşiktaş'ta bir başka Portekizli Jota Silva'nın performansı yüzleri güldürdü. Fatih Karagümrük karşısında Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, açılış golüne imzasını koyarken başarılı istatistikleri ile göz doldurdu. 7 karşılaşmada toplam 220 dakika forma şansı bulan ve 3 kez ağları sallayan Jota Silva teknik direktör Sergen Yalçın'a ilk 11 için güçlü mesaj verdi.

73 DAKİKADA 1 GOL

Her 73 dakikada 1 gol katkısı veren yıldız futbolcu, ofans hattındaki üretkenliği ile beğeni topladı. 1 şutu üst direkten dönen, 2 isabetli orta yapan Jota Silva, arkadaşlarına 3 de kilit pas verdi. Saha içindeki hırsı, mücadelesiyle siyah- beyazlı taraftarların beğenisini kazanan ve hücum rotasyonunda önemli bir alternatif haline gelen Jota, Karagümrük sınavında 7.8 Sofascore puanıyla sahadaki en iyi Beşiktaşlı futbolcu oldu.

KATKI SAĞLAMAK ÖNEMLİ

Jota Silva galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, "Beraber oynadık, savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle bu tarz skorlar alabiliriz. Kazanma alışkanlığını kazanmak istiyoruz. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım" diye konuştu.

17

Beşiktaş yönetimi, Jota Silva'yı yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Portekizli oyuncunun 2.5 milyon euro kiralama ücreti bulunuyor. Siyah-beyazlılar sezon sonunda Jota'nın bonservisini almak isterse 17 milyon euro ödeyecek.

