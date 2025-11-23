CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Dolmabahçe'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Beşiktaş Dolmabahçe'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Siyah-beyazlı takım kendi evinde taraftarı ile bütünleşip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem 2’de 2 yapmak hem de üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak istiyor. İşte Sergen Yalçın'ın zorlu maç öncesi muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş Dolmabahçe'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasının kritik maçında Beşiktaş kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı takım haftaya 20 puanla girdi.

SERGEN YALÇIN KULÜBEYE DÖNÜYOR

Rafa Silva problemi ile karşı karşıya kalan ve üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak isteyen siyahbeyazlı takım galibiyete konsantre oldu. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek moral bulan Kartal, güçlü rakibini de mağlup ederek seri başlatmayı amaçlıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

4 OYUNCU OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta 4 oyuncu formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal forma giyemeyecek. 'Mekanik lomber' ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve uzun süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva takımdaki yerini alamayacak.

EMİRHAN GÖREVE HAZIR

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak. Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan milli savunmacı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1 maç aradan sonra siyah-beyazlı formayı giyecek.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman defans oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

SAMSUN TERS GELİYOR

Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son 3 maçta yenemedi. Siyahbeyazlılar, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024- 2025'te ise golsüz berabere kaldı. Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş rakibini yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, PAULISTA, DJALO, RIDVAN, NDIDI, KARTAL, CENGİZ, CERNY, JOTA SILVA, TOURE

Samsunspor: OKAN, ZEKİ, DRONGELEN, BOREVKOVIC, TOMASSON, MAKOUMBOU, YUNUS EMRE, EMRE, MUSABA, HOLSE, NDIAYE

