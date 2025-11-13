Tedbir kaldırıldı

TEDBİRSİZ DEVAM EDECEK

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı ile ilgili 1024 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. 1024 futbolunun içinde Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu da yer almıştı. İki futbolcu da isimlerinin açıklanması sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunarak hesapların bilgileri dışında açıldığını belirtmişti. PFDK, disipline sevk edilen kaleci Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

HAKLARINI ARAYACAKLAR

TFF'den yapılan açıklamada "Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. Necip ve Ersin, mağduriyetine neden olanlar hakkında ceza ve tazminat davası açmak için harekete geçti. 34 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada "Bu işin sonuna kadar gideceğim. Tazminat davası açacağım" dedi. 24 yaşındaki file bekçisi de "Hakkımı arayacağım. Tazminat davası açacağım" ifadelerini kullandı.

FORMA GİYEBİLECEKLER

Mert'in G.,Saray ve G.Birliği maçlarındaki hatalarının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu; Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Antalyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de forma giymişti. İdari tedbirin kaldırılması sonrası genç file bekçisi ve Necip Uysal teknik heyet görev verdiği takdirde takımdaki yerlerini alabilecekler.