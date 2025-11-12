Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! "Uygulanan yol doğru değil"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve sonrasında tedbirin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğini açıkladı. Adalı, "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil' dedim. 'Dayanıksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı ayrıca "Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." dedi.

