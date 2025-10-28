CANLI SKOR ANA SAYFA
Bir var bir yok

Bir var bir yok

Beşiktaş büyük yatırım yaptığı Abraham'dan beklenen katkıyı alamadı. İngiliz forvet kaçırdığı penaltının yanı sıra gol bölgelerinde etkisiz kaldıç

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Bir var bir yok

Abraham istikrarsız bir grafik çiziyor. Gençlerbirliği maçını boş geçen İngiliz forvet, Konyaspor karşısında kaleci Deniz'in hatasından yararlanıp ağları havalandırmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla otoritelerden yoğun eleştiri aldı. Penaltı atışından faydalanamayan Abraham gol bölgelerinde etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Kasımpaşa karşısında kazanılan penaltı vuruşunu kaleci Gianniotis'e nişanlayan İngiliz oyuncu, maç boyunca kaleye sadece 2 isabetli şut çekti.

Her şeyimizi vereceğiz

Abraham sosyal medya hesabından taraftara mesaj verdi. İngiliz oyuncu, "Bu taraftarlar bundan daha fazlasını hak ediyor. Derbide sizi gururlandırmak için her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

