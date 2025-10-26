Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip Kasımpaşa, 33. dakikada Claudio Winck'in kaydettiği golle skoru eşitlemeyi başardı.

İkinci yarıda her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.

53. dakikada kaleci Ersin'in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.

61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü'nün kale önüne ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.

79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Mustafa'nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva'nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını 5 maça çıkardı.

Kasımpaşa'yı en son 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda yenen Beşiktaş, geçen sezon sahasında 3-1 kaybettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, 2023-24 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

CENGİZ ÜNDER GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 3. golünü kaydetti.

İlk golünü Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta atan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Cerny'nin 5. dakikada kaleye gönderdiği topu arka direkte dar açısına rağmen tamamlayan Cengiz Ünder, Beşiktaş'taki 3. gol sevincini yaşadı.

EL BILAL'DEN 5 DAKİKALIK ARA

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, karşılaşmanın 15. dakikasında soyunma odasına gitti.

Bir pozisyonda kasığına top geldiği için oyuna devam edemeyen siyah-beyazlı futbolcu, hakemden izin alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş yaklaşık 5 dakika 10 kişi mücadele etti.

ABRAHAM KAÇIRDI KASIMPAŞA ATTI

Beşiktaş'ta Tammy Abraham farkı açma fırsatını değerlendiremedi.

32. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçemeyen Abraham, siyah-beyazlıların 2-0 öne geçme şansını değerlendiremezken sonrasında gelişen atakta Kasımpaşa, Winck'in golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sezon 4 kez penaltı vuruşunda topun başına geçen Abraham, ilk kez meşin yuvarlağı beyaz noktadan filelere gönderemedi.

ikas Eyüpspor, Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında penaltı vuruşlarını gole çeviren İngiliz oyuncu, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'i geçemedi.

KALESİNİ YİNE KAPATAMADI

Bu sezon savunmada yaşadığı sorunları aşamayan Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.

Avrupa'daki eleme maçlarında da Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında toplam 11 gol yiyen siyah-beyazlılara ligdeki 12. golü Kasımpaşa attı.

Bu sezon sadece 2 maçta rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlılar Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında kalesini kapattı.

TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

"Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın, daha sonra sahadan tribünün önüne gelerek bir süre bazı taraftarlarla görüştü.