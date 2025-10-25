Sergen Yalçın'dan yeni trend

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın Konyaspor galibiyetiyle nefes alırken, karşılaşmada şıklığı ile de dikkat çekti. Genelde 'SY' logolu kendi markasından ürünleri tercih eden Yalçın, Konya'da ise Beşiktaş'ın yeni ürünlerinden birisini tercih etti. Beşiktaş logolu üst, sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, Kartal Yuvası'nda 6 bin 499 TL'ye satışa sunuldu.
