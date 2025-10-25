Gözdesi Yusuf

Süper Lig'de 9 hafta sonunda 16 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmalarının startı verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından değişim mesajını vermişti. Tecrübeli teknik adam, "Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zaman gerekiyor. Birçok sebep var. Sebeplerin farkındayız ama şu anda çözecek zamanımız yok. O yüzden acı çekerek gideceğiz. Ama altı ay, bir sene zarfında birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum" demişti. 52 yaşındaki çalıştırıcının, ara transferde aksiyon alıp yönetimden nokta atışı transferler istediği öğrenildi.

TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ

Özellikle kanatlara oyuncu bakan Sergen Yalçın'ın Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime bildirdiği belirtildi. Başarılı teknik adamın, piyasadaki en iyi yerli oyuncu olarak nitelendirdiği ifade edilen Yusuf Sarı için devre arası transfer döneminde Başakşehir'le temas kurulacağı belirtilirken, siyah beyazlı yönetimin 26 yaşındaki milli kanat oyuncusu için takas formülü üzerinde duracağı vurgulandı. Başakşehir ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, bu sezon turuncu-lacivertlilerde oynadığı 11 maçta 2 asistlik katkı sağladı.

66

Kariyeri boyunca 235 resmi mücadeleye çıkan Yusuf, bu periyotta 29 gol atıp 37 de asist üreterek toplam 66 gole etki etti. 1 kez çift sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.