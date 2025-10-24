CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 16:01
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.

