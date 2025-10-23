Kaptan dümende

Siyah-beyazlılarda gol perdesini açan isim olan Ndidi, 20. dakikada sahne aldı. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında altı pasta bulunan Ndidi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den 8 milyon euro'ya transfer edilen Nijeryalı ön libero, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Konya'da yaşadı. Süper Lig'de 7 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki dinamo, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinde de ilk asistini yapmıştı. Tecrübeli dinamo, Ağustos 2019'dan (Leicester vs Chelsea) bu yana ilk kafa golünü de Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a attı.