Haberler Beşiktaş Kaptan dümende

Kaptan dümende

Beşiktaş'ta hafta içinde ikinci kaptanlığa getirilen Wilfred Ndidi, bu görevin hakkını Konyaspor karşısında takımının galibiyetinde önemli bir pay sahibi olarak verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Kaptan dümende
Siyah-beyazlılarda gol perdesini açan isim olan Ndidi, 20. dakikada sahne aldı. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında altı pasta bulunan Ndidi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den 8 milyon euro'ya transfer edilen Nijeryalı ön libero, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Konya'da yaşadı. Süper Lig'de 7 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki dinamo, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinde de ilk asistini yapmıştı. Tecrübeli dinamo, Ağustos 2019'dan (Leicester vs Chelsea) bu yana ilk kafa golünü de Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a attı.
