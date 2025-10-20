Abraham soru işareti

Tammy Abraham Gençlerbirliği karşısında siyah-beyazlı takıma geldiğinden bu yana en etkisiz performansını sergiledi. Girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kaybeden İngiliz forvet, isabetli şut çekemeden 79. dakikada oyundan alındı. 28 yaşındaki golcü 5.8 Sofascore puanıyla kaleci Mert Günok'la birlikte Kartal'ın en verimsiz oyuncusu oldu.
