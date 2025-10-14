TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın bu sezon en çok problem yaşadığı mevki savunma... Siyahbeyazlı takım bu sezon sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapayabildi. Özellikle bireysel hatalardan yenilen goller, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisini çekmişti. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle yaptığı istişareden savunma ve orta sahaya takviye kararı çıktı. Yönetimin Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi ocakta kadroya katmak için Premier Lig deviyle masaya oturması bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILMIŞTI

Kesici ve top tekniği özelliğiyle öne çıkan Fransız stoperin transferinde aksilik yaşanırsa rota Leicester City'de futbol kariyerini sürdüren Wout Faes'e çevrilecek. Yaz transfer döneminde Belçikalı savunmacı için resmi adım atan siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun transferini noktalamak için Leicester City yönetimiyle görüşmelere başlayacak. Ndidi'yi Leicester'dan transfer eden Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle iyi ilişkileri bulunuyor.

WILFRIED NDIDI'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Wout Faes Beşiktaş'ın yazın kadrosuna kattığı Wilfried Ndidi ile birlikte top oynadı. Hava toplarında oldukça etkili, pozisyon bilgisi iyi olan bir stoper. Tecrübeli futbolcu, liderlik vasfına sahip ve takım arkadaşlarını yönlendiren bir karakter olarak öne çıkıyor.