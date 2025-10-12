Transferde patron Yalçın

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte değişim yaşanıyor. Scout departmanının yetkisi tamamen sona ererken, bundan sonra transfer operasyonlarını doğrudan 52 yaşındaki teknik adam ve kurduğu ekip yönetecek. Yolların ayrılacağı oyuncular ve yapılacak transferlerde tek yetkili Sergen Yalçın olacak. Deneyimli çalıştırıcının scout ekibinden memnun olmadığı öğrenildi.