BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi? Ndidi'de flaş gelişme!

Tedavisini beklenenden kısa sürede tamamlayan Ndidi, Kayseri deplasmanında 11'de sahaya çıkmış ve 4-0'lık farklı galibiyette önemli rol oynamıştı.

Siyah-beyazlı camiayı endişelendiren son sakatlığının da ciddi olmadığı bildirildi. Nijeryalı ön liberonun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması ve Galatasaray derbisine hazır hale geleceği öğrenildi.

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Leicester City'den transfer edilen Ndidi, bu sezon 6 maçta boy gösterdi. Orta sahada başarıyla görev yapan Ndidi, 1 asist yaptı.