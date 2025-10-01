Alimpijevic Sırbistan’da

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran ve önemli başarılara imza atan 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER