Alimpijevic Sırbistan’da

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran ve önemli başarılara imza atan 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.