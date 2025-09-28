Körfez’e büyük üstünlük

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Kocaelispor'la bugüne kadar toplam 48 maçta karşı karşıya geldi. İki takım Süper Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda ise 8 kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım 28 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Körfez temsilcisi ise 7 kez güldü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Kocaelispor'la bugüne kadar toplam 48 maçta karşı karşıya geldi. İki takım Süper Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda ise 8 kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım 28 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Körfez temsilcisi ise 7 kez güldü.