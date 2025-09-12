CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Jota Silva transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Jota Silva transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Jota Silva'nın satın alma opsiyonlu geçici transferini resmen duyurdu. İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan o açıklama... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 17:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 17:46
Beşiktaş Jota Silva transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde sürpriz bir ismi taraftarlarına müjdeledi. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest'tan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'nın satın alma opsiyonlu geçici transferini duyurdu. İşte kulüp tarafından yapılan o açıklama...

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

