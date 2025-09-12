Beşiktaş Jota Silva transferini resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde sürpriz bir ismi taraftarlarına müjdeledi. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest'tan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'nın satın alma opsiyonlu geçici transferini duyurdu. İşte kulüp tarafından yapılan o açıklama...

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."