Lozan'a özel taktik

Lozan’a özel taktik

Ole Gunnar Solskjaer, Lozan rövanşına özel olarak takımını hazırladı. Norveçli teknik adam, 3-4-2-1’le değil, bu defa takımını Dolmabahçe’de 4-1-4-1 dizilimiyle sahaya sürecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Lozan’a özel taktik

Beşiktaş'ta tüm gözler, yarın oynanacak olan Lozan maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, play-off turu rövanşında rakibini yenerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de tüm planlarını bu turu atlamak üzerine yaptı. İsviçre'deki ilk maçta takımını 3-4-2-1 şeklinde sahaya süren ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Norveçli çalıştırıcı, Dolmabahçe'deki rövanş mücadelesinde sistemini değiştirecek.

Solskjaer'in yarın oynanacak olan maçta takımını 4-1-4-1 dizilimiyle sahaya süreceği belirtildi. Norveçli teknik adam, Ndidi'yi tek ön libero olarak konumlandıracak ve önüne Orkun Kökçü ve Rafa Silva'yı koyacak. Abraham yine tek forvet olacak. Ancak Rafa Silva, zaman zaman savunma arkasında sahte 9 gibi konumlanacak. Orkun'un pres gücünden de faydalanmayı planlayan Ole, ilk yarıda skoru almak istiyor. Oyuncularıyla da sık sık toplantılar yapıyor.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Beşiktaş dün yaptığı idmanla Lozan maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

