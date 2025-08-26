Sıra Tiago Djalo'da

TAPUSUYLA GELECEK

Beşiktaş, transfer döneminde hız kesmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Jurasek, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi, Taylan, Rıdvan Yılmaz ve son olarak Atalanta'dan El-Bilal Toure'yi kadrosuna katarken, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus'un stoperi Tiago Djalo, bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın görünüyor. Yönetim buisim için bastırıyor.

SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK

2024 yılında Lille'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a geçen Djalo, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi. Portekiz ekibinde 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, 2 gol kaydederek dikkat çekti. Beşiktaş'ın bu transfer için Juventus'a ödeyeceği bonservis bedeli henüz netleşmese de, İtalyan kulübünün Djalo için 5 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Portekizli stoperin, Beşiktaş'ın savunmasına güç katması bekleniyor.