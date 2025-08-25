CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? El Bilal Toure Beşiktaş'a transfer oldu mu?

El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? El Bilal Toure Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar Atalanta forması giyen El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Öte yandan Beşiktaş'ın El Bilal Toure harekatı sonrası futbolcu hakkında bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? El Bilal Toure ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:54
El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? El Bilal Toure Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz transferlerini resmiyete kavuşturan siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen El Bilal Toure'yi renklerine bağladı. Beşiktaş'ın Toure hamlesi sonrası oyuncuyla ilgili bilgileri merak eden futbolseverler, arama motorlarında "El Bilal Toure kimdir?", "El Bilal Toure nereli?", "El Bilal Toure kaç yaşında?" ve "El Bilal Toure hangi mevkide oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın transferi için anlaşma sağladığı El Bilal Toure ile ilgili tüm bilgiler....

EL BILAL TOURE KİMDİR?

El Bilal Toure, 3 Ekim 2001 tarihinde Fildişi Sahilleri'nin Adjame kentinde dünyaya geldi. Futbola Ivoire Academie altyapısında başlayan Malili futbolcu, ülkesinin takımlarından AFE'de forma giydi. 2020 yılında Reims'e transfer olan Malili santrfor oyuncusu, daha sonra sırayla Almeria ve Atalanta'da forma giydi. Toure, 2023 yılında bonservisiyle 30 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer olduktan sonra 2024 yılında Stuttgart'ta kiralık olarak transfer oldu.

Bu sezon Alman ekibiyle 17 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 3 gol ve 1 asist kaydetti. Mali A Milli Takımı'nda 25 maça çıkan Toure'nin milli formayla 9 golü ve 3 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.85 boyundaki futbolcunun Atalanta ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam!
DİĞER
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
