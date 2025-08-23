Fernandes nefes aldırdı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Başkan Serdal Adalı yönetimi transfer çalışmalarının yanı sıra para kaynağı yaratmak için de yoğun çaba içinde. Özellikle Gedson satışından gelen sıcak para, yönetime nefes aldırdı. Beşiktaş, Gedson transferinden gelen para ile futbolcu ve kulüp çalışanlarının ödenmesi gereken maaşlarını ve Ndidi transferinin bonservis peşinatını ödedi.