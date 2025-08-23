CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Fernandes nefes aldırdı

Fernandes nefes aldırdı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Başkan Serdal Adalı yönetimi transfer çalışmalarının yanı sıra para kaynağı yaratmak için de yoğun çaba içinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Fernandes nefes aldırdı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Başkan Serdal Adalı yönetimi transfer çalışmalarının yanı sıra para kaynağı yaratmak için de yoğun çaba içinde. Özellikle Gedson satışından gelen sıcak para, yönetime nefes aldırdı. Beşiktaş, Gedson transferinden gelen para ile futbolcu ve kulüp çalışanlarının ödenmesi gereken maaşlarını ve Ndidi transferinin bonservis peşinatını ödedi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
