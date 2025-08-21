BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ:Beşiktaş Keito Nakamura'yı istiyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş,Reims'in hücum orta saha oyuncusu Keito Nakamura'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 09:12
Beşiktaş, Lausanne maçının hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor.

L'Équipe 'in haberine göre geçtiğimiz günlerde son olarak Taylan Bulut'u kadrosuna katan siyaz beyazlı ekip, Japon hücum orta saha oyuncusu Keito Nakamura için Reims'e 15 milyon Euroluk teklifte bulundu.

Ağustos ayının son haftasına giderken Beşiktaş son günlerde Reims'le görüşmeleri sürdürüyor. Kartal, hücum orta saha oyuncusu Keito Nakamura'yı transfer etmek istiyor ve bu amaçla 15 milyon Euroluk bir çek teklif etti ve Reims'in cevabını bekliyor.

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 40 maça çıktı ve 12 gol, 3 asistlik performans kaydetti.

