Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Wilfred Ndidi, Lausanne maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in ve Ndidi'nin açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Wilfred Ndidi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Solskjaer ve Ndidi'nin açıklamaları...

SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"NDIDI ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCU"

"Wilfried ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevaplar verdi. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum."

"MAÇI DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

"İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak."

"FUTBOL KOLEKTİF BİR OYUN"

"Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız."

MEDYADA KENDİSİNE YAPILAN ELEŞTİRİLER HAKKINDA

"Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."

"İYİ OYUNCULAR GETİRMEK İÇİN..."

"Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar."

NDIDI'NİN AÇIKLAMALARI

"YÜZDE YÜZ HAZIRIM"

"Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim."

"ADAPTASYON SÜRECİNİ RAHAT GEÇİRİYORUM"

"Hocamızın, takım arkadaşlarımın yardımı ve desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum. Futbol, bireysel bir oyun değil. Takıma iyi bir katkı vereceğimi düşünüyorum ama bireysel olarak değil, kolektif olarak."

