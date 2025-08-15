CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş, Schalke forması giyen Taylan Bulut'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi Taylan Bulut ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 11:48
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Şu ana kadar Tammy Abraham, Orkun Kökcü, Wifred Ndidi ve David Jurasek transferlerini resmiyete kavuşturan siyah-beyazlılar Alman ekibi Schalke'de forma giyen Taylan Bulut'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Taylan Bulut hamlesi sonrası oyuncuyla ilgili bilgileri merak eden futbolseverler, arama motorlarında "Taylan Bulut kimdir?", "Taylan Bulut nereli?", Taylan Bulut kaç yaşında?" ve "Taylan Bulut hangi mevkide oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın transferi için anlaşma sağladığı Taylan Bulut ile ilgili tüm bilgiler...

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, 19 Oca 2006 tarihinde Almanya'nın Eschweiler kentinde dünyaya geldi. Futbola Germania Dürwiss altyapısında başlayan Türk futbolcu, Bayer Leverkusen ve Schalke altyapılarında da forma giydi. 2020 yılında Schalke Altyapısı'nda forma giymeye başlayan defans oyuncusu, 2024 yılında Schalke A Takımı'na yükseldi.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 29 maça çıkan 19 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Almanya U19 Milli Takımı ile 9 maça çıkan Taylan Bulut'un 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

