Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sancho hazırlığı

Sancho hazırlığı

Başkan Serdal Adalı yaptığı toplantıda yıldız futbolcunun ismini söylemiş ve transferi için önemli hamleler yaptıklarını belirtmişti. Artık Jadon Sancho’nun vereceği karar bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sancho hazırlığı

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarları heyecanlandıracak bir sol kanat oyuncusu transferi için yoğun mesai harcıyor. İlk hedef, Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldızı Jadon Sancho. Teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve yaratıcılığıyla öne çıkan Sancho için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginden teklif beklemesi, transferde belirsizlik yaratıyor. Sancho'nun daha önce Solskjaer ile çalışmış olması, uyum açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

ALTERNATİF; LAURİENTE & GBOHO

Beşiktaş, Sancho transferi olumsuz sonuçlanırsa, Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız oyuncusu Armand Laurienté'yi gündeme aldı. Serie A ekibiyle görüşen kulüp, Laurienté için 15 milyon euro bonservis talebiyle karşılaştı; Bu, Sancho'ya göre daha uygun bir seçenek. Alternatif olarak, Toulouse'un 24 yaşındaki Fildişili oyuncusu Yann Gboho listede. Geçen sezon 31 maçta 5 gol, 4 asist yapan Gboho, sol kanat dışında sağ kanat ve ofansif orta sahada da oynayabiliyor. 12 milyon euro'luk bonservis, ekonomik bir yedek plan olarak öne çıkıyor.

