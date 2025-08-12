CANLI SKOR ANA SAYFA
Kartal'ın Cerny inadı

Kartal’ın Cerny inadı

Siyah beyazlı yönetim Cerny transferi ile ilgili büyük çaba harcıyor. Olumlu yanıt veren Çekyalı yıldızın finansmanı için yapılacak oyuncu satışından gelecek miktarı kullanmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Kartal’ın Cerny inadı

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Solskjaer'in istediği isimlerden birisi olan 1.82 boyundaki Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Siyah-beyazlılar ile görüşen tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de top oynamaya hazırım" diyerek Beşiktaş'a pozitif geri dönüş yaptı. Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, yapılacak futbolcu satışı üzerine yoğunlaştı. Cerny için talep edilen 8 milyon euro'luk bedelin bir bölümü takımdan gidecek oyuncunun satışından karşılanacak. Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık geçiren tecrübeli futbolcu 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
