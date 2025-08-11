Rashica’ya yol göründü

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in memnun olmadığı Milot Rashica'ya Avrupa'dan 3 talip bulunuyor. Siyah- beyazlılar, Kosovalı futbolcu için 8-10 milyon euro aralığında bir satışa sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.