Mutlu ve heyecanlıyım

Mutlu ve heyecanlıyım

Birçok takımdan teklif almasına rağmen Beşiktaş’ı tercih ettiğini söyleyen Wilfred Ndidi, “Tam anlamıyla takım oyuncusuyum. Hedefim kupalar almak” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Mutlu ve heyecanlıyım
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takıma katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Nijeryalı futbolcu, farklı kulüplerden teklif almasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" diyerek kabul ettiğini ve yeni bir lig, ortam ve insanlar görmek istediğini ifade etti. İstanbul'da kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban tarafından karşılanan Ndidi, samimi bir karşılama ile formayı öptüğünü ve kulübün tarihini araştırdığını söyledi. Kendisini 'tam anlamıyla takım oyuncusu' olarak tanımlayan 28 yaşındaki futbolcu, bireysel hedeflerden ziyade takımın kazanmasına odaklandığını vurguladı. Beşiktaş'taki hedefinin çok maç kazanıp kupa almak olduğunu belirten Ndidi, taraftarlara keyifli ve başarılı bir sezon diledi.
