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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Raheem Sterling!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Raheem Sterling!

Beşiktaş, Chelsea’de gözden çıkarılan Raheem Sterling’i yakından takip etmeye başladı. Futbolcu için İngiltere'nin köklü kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Raheem Sterling!

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim için daha takip başladı. Hücum hattında kanatlara mutlaka takviye yapmak isteyen Kartal'da Raheem Sterling ismi öne çıktı.

Chelsea'nin gözden çıkardığı ve kadro listesinden bile sildiği deneyimli futbolcu yeni bir kulüp arayışına girdi. Ancak Premier Lig takımları West Ham United ve Fulham da Sterling için ciddi bir çalışma yürütüyor.

Siyah-beyazlıların şu anda 30 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği vurgulandı. West Ham ile Fulham'ın resmi temasları sıklaştırdığı aktarıldı. Sterling'in ise kariyerine hangi ülkede devam etmeye karar veremediği ve İngiltere dışında farklı bir ülkede oynamayı düşünebileceği dile getirildi.

İngiliz devlerinde yer aldı

Raheem Sterling, İngiltere'de önemli kulüplerde forma giydi. Geçen sezonu Londra kulübü Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi dev takımlarda oynadı. İngiltere Milli Takımı'nda da bugüne dek 82 kez forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de toplam 4 şampiyonluk yaşadı.

Fulham resmen devrede

İngiltere'de Fulham, Crystal Palace ve West Ham United'ın transfer listesinde olan Raheem Sterling'in görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Özellikle Fulham'ın başarılı yıldızı çok istediği aktarıldı. West Ham United'ın da bu transferde istekli olduğu dile getirilirken son sözün Sterling'de olacağı dile getirildi.

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