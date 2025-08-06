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Haberler Beşiktaş Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferas Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda oynayacağı St. Patrick's maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 12:19
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Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

İdman, pas çalışmalarıyla sürerken, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile rahatsızlığı olan Felix Uduokhai, idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's ile Tallaght Stadı'nda karşılaşacak. Sloven hakem David Smajc'in yöneteceği müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

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