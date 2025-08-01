Semih Kılıçsoy Cagliari yolcusu! İşte Beşiktaş'ın kazanacağı rakam

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Bu isimlerden biri olan genç yetenek Semih Kılıçsoy, Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Transfer sürecini tamamlamak üzere İtalya'ya giden Semih'in, Cagliari ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş bu transferden 1 milyon Euro kiralama bedeli elde edecek. Ayrıca sözleşmede 2 milyon Euro'luk başarı bonusu, 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan %20 pay maddesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 46 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, 4 gol atıp 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.