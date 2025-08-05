TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Ndidi'ye kavuşuyor!

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı ile boşalan orta sahasını Ndidi ile güçlendirdi. Uzun süredir takip ettiği Leicester City'nin Nijeryalı yıldız oyuncusu Wilfred Ndidi ile anlaşarak mutlu sona ulaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Kulüpler arasında da anlaşma sağlandığı ve Beşiktaş'ın Leicester'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Geçen sezon Premier Lig'de Leicester ile 30 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağlayarak istikrarlı performansını sürdürdü.

Sağlık kontrolleri ve resmi imza için Ndidi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi, İngiliz temsilcisiyle toplam 303 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 18 gol, 22 asistlik etkileyici bir skor katkısı sağladı.

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.