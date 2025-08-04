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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kessie operasyonu

Kessie operasyonu

Beşiktaş, orta saha için Al- Ahli'den Franck Kessie'yi gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Kessie operasyonu

Siyah-beyazlılar, Fildişili 6 numara Franck Kessie için Suudi Arabistan kulübü ile temasa geçti. Bir yıl daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak yerine satın almak isteyen Kartal, 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Al Ahli ile pazarlığa girdi. Fildişili yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Kessie geride bıraktığımız sezonda oynadığı 44 karşılaşmada 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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