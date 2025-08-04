Williams hedefte

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Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, eski öğrencisi olan İngiliz sol bek Brandon Williams'ı Kara Kartal'a kazandırmak için devreye girdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Solskjaer'in direkt olarak oyuncu ile iletişime geçtiği ve Beşiktaş yönetiminin resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi ile 24 yaşındaki oyuncunun temsilcileri arasında ilk temasların olumlu geçtiği aktarılıyor. Eğer mali şartlarda anlaşma sağlanırsa Williams, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.