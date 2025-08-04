Chukwueze Kartal'a yakın

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Beşiktaş, Milan forması giyen Nijeryalı yıldız Samuel Chukwueze için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınının iddialarına göre, Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, transferin önünü açabilecek seviyede ciddi olduğu belirtildi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Fulham da ilgileniyor.

Chukwueze, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 1287 dakika süre alırken tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıktı 5 gol attı, 3 asist yaptı. Nijerya Milli Takımı ile 46 kez milli olurken 7 gol attı.