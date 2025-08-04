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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Chukwueze Kartal'a yakın

Chukwueze Kartal'a yakın

Siyah-beyazlı kulüp, Samuel Chukwueze’nin menajeriyle görüşüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Chukwueze Kartal'a yakın

Beşiktaş, Milan forması giyen Nijeryalı yıldız Samuel Chukwueze için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınının iddialarına göre, Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, transferin önünü açabilecek seviyede ciddi olduğu belirtildi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Fulham da ilgileniyor.

Chukwueze, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 1287 dakika süre alırken tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıktı 5 gol attı, 3 asist yaptı. Nijerya Milli Takımı ile 46 kez milli olurken 7 gol attı.

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