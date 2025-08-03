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Haberler Beşiktaş Bajo'nun Beşiktaş'a transferi hakkında flaş itiraf!

Bajo'nun Beşiktaş'a transferi hakkında flaş itiraf!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 09:55
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Bajo'nun Beşiktaş'a transferi hakkında flaş itiraf!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Foday Fo'ya konuşan Beyai, siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştıklarını ancak son anda geri adım atıldığını söyledi. Menajer Beyai, süreci şu sözlerle özetledi: "Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım."

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