Bajo'nun Beşiktaş'a transferi hakkında flaş itiraf!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Foday Fo'ya konuşan Beyai, siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştıklarını ancak son anda geri adım atıldığını söyledi. Menajer Beyai, süreci şu sözlerle özetledi: "Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım."