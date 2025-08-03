Transfer hareketliliği

Beşiktaş, transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın, iki takviyeyi St. Patrick's ile oynanacak maça kadar yetiştirmek istediği öğrenildi. UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak St. Patrick's maçı için UEFA'ya kadro bildirildi. Ancak Beşiktaş'ın karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Siyah beyazlıların; sağ - sol kanat, 6 numara, stoper, sağ ve sol bek ile son olarak bir de santrfor transferi yapacağı kaydedildi.