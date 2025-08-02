Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçında dikkat çeken olay! Tammy Abraham...

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu ve ilk maçtan aldığı 4-2'lik skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmadaki o pozisyon ise dikkat çekti. Maçın 32. dakikasında Shakhtar ceza alanının sağ kanadında topla buluşan Tammy Abraham, paslaşabileceği bir arkadaşını aradı. O sırada Abraham dışında tam 7 futbolcu Shakhtar yarı alanında olmasına rağmen hiçbiri yanına gelmedi.

Pozisyonun ardından yeni transfer Tammy Abraham, ellerini yukarı kaldırarak takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

NOT: Görüntü HT Spor'dan alınmıştır.