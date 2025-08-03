TRANSFER HABERİ – Beşiktaş’tan Ndidi hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Beşiktaş, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. Kara Kartal, kadrosundaki birçok mevkiye takviye yapmak isterken, 6 numara bölgesi için Ndidi'yi listenin ilk başına ekledi. Kartal, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine 7 milyon euro'luk bir teklif yaparken, bu rakamın da 3 yıla bölünmesini istedi. İngiliz ekibinin, siyah-beyazlıların bu teklifine olumsuz yanıt verdiği, pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

10 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR

Ndidi için Bayer Leverkusen, Dortmund, Everton ve Manchester United gibi kulüplerin de istediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti. Ndidi'nin sözleşmesinde 'İngiliz kulübü Premier Lig'den düşerse 10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.