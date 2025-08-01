CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, mazın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 21:17
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş St. Patrick's maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Shakhtar Donetsk maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
DİĞER
‘Aile Saadeti’nde Melih Kibar nostaljisi! Birlik ve beraberlik duygusu müzikle harmanlandı
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39