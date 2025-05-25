CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Oynamayı hak etti!

Ole Gunnar Solskjaer: Oynamayı hak etti!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 18:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer: Oynamayı hak etti!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam özellikle o futbolcunun durumuna değindi.

İŞTE OLE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

Rizespor, şu anda güvende. İyi oynadılar geçen hafta, öz güvenle de buraya geldiler. Geçen hafta ikinci yarıda iyi oynadık. Düzeltmemiz gereken detaylar üzerinde çalıştık. İç sahadaki son maçımız, umarım bu maç taraftarımızın hatırlayacağı bir maç olacaktır

Muçi, bir dönem çok iyi oynadı. Sonrasında sakatlandı ama şu anda iyi. Keny, çok çalıştı ve oynamayı hak etti. Geçen hafta da pozitif anlamda oyuna girdi, fırsatlar yarattı. Gelecekte daha fazla faydalanacağız bu oyunculardan. Milot Rashica'nın Alanyaspor maçında sakatlığı oldu, haftaya belki döner, belki dönmez.

G.Saray'da ayrılık kapıda!
G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI
DİĞER
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'u bekleyen devler ve gireceği torba...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI 18:22
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:40
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:36
Sabalenka ikinci tura yükseldi Sabalenka ikinci tura yükseldi 16:48
MotoGP'de kazanan Bezzecchi! MotoGP'de kazanan Bezzecchi! 16:45
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 16:41
Daha Eski
G.Saray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor G.Saray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor 16:19
Romulo bombası! 12 milyon Euro... Romulo bombası! 12 milyon Euro... 15:44
Arda Turan ayrıldığı resmen açıkladı Arda Turan ayrıldığı resmen açıkladı 15:40
Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! 15:19
G.Saray'dan Lovro Majer sürprizi! G.Saray'dan Lovro Majer sürprizi! 14:57
Fenerbahçe Beko-Monaco maçı detayları Fenerbahçe Beko-Monaco maçı detayları 14:04