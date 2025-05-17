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Haberler Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 21:19
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Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.

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