Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.