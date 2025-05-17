Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.
🦅 Beşiktaşımız Alanya'da! Karayolu ulaşım sponsorumuz @temsaturkiye, Alanya'da da yanımızda.#ALYvBJK pic.twitter.com/zBijzLw8De— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 17, 2025