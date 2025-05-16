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Haberler Beşiktaş Üçüncülük aşkına

Üçüncülük aşkına

G.Saray’ın kupayı kazanmasıyla ligde üçüncü sırayı alacak takım, UEFA Avrupa Ligi elemesine katılacak. Kartal kalan maçlarda hata yapmazsa ligi de ağustosta açacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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Üçüncülük aşkına

Sezonu hiç de hayal etmediği gibi sürdüren Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamlayıp teselli bulmak istiyor. Önceki gün oynanan finalde Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götüren G.Saray'ın şampiyonluğu, Beşiktaş açısından da olumlu bir duruma geldi. Artık ligi üçüncü sırada bitirecek olan takım UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde edecek. Bu da sezonu ağustos ayının ortasında açmak anlamına geliyor.

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Hazırlıklar için yeterli süreyi bulabilecek olan Beşiktaş'ın kalan 3 haftada hata yapmaması gerekiyor. En yakın rakibi Samsunspor'un 1 puan önünde bulunan Kara Kartal, ligi üçüncü bitirirse Avrupa'daki ilk maçına 21 Ağustos'ta çıkacak. Ligi dördüncü bitirecek takım 24 Temmuz'da Avrupa Ligi maçıyla sezonu açacak. Beşinci ise yine 24 Temmuz'da sezona başlayacak ancak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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